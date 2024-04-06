Напавший на Чибиса опроверг версию о "голосах в голове" и рассказал о решении убить губернатора Напавший на Чибиса заявил, что сожалеет и готов извиниться перед губернатором 6 апреля, 09:18 Александру Быданову избирают меру пресечения. Фото © Life.ru

Александр Быданов, который пытался убить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, готов извиниться перед чиновником. Он признался, что совершил нападение из-за недовольства управленческими решениями политика. Об этом обвиняемый сказал на выездном заседании суда в больнице, где ему избирали меру пресечения. Кадры публикует SHOT.

Александру Быданову избирают меру пресечения. Видео © Telegram / SHOT

По словам Быданова, он не готовился к преступлению, а нож просто хранил в машине. В день покушения мужчина присутствовал на встрече губернатора с жителями Апатитов. Его якобы разозлили слова чиновника, тогда он вышел из зала ДК через 15 минут после начала мероприятия, сел в свою машину и стал ждать появления Чибиса, чтобы его убить.

Когда губернатор вышел из здания, Быданов выбежал из машины, ударил политика ножом и попытался сбежать. Но его настигла пуля одного из росгвардейцев, с травмой голени подозреваемого доставили в больницу. Сейчас Быданов отказался от сказанных ранее слов, что убить Чибиса ему приказали "голоса в голове".

Авторы Татьяна Миссуми