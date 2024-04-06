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Криминал

Напавший на Чибиса опроверг версию о "голосах в голове" и рассказал о решении убить губернатора

Напавший на Чибиса заявил, что сожалеет и готов извиниться перед губернатором

6 апреля, 09:18
Александру Быданову избирают меру пресечения. Фото © Life.ru

Александру Быданову избирают меру пресечения. Фото © Life.ru

Александр Быданов, который пытался убить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, готов извиниться перед чиновником. Он признался, что совершил нападение из-за недовольства управленческими решениями политика. Об этом обвиняемый сказал на выездном заседании суда в больнице, где ему избирали меру пресечения. Кадры публикует SHOT.

Александру Быданову избирают меру пресечения. Видео © Telegram / SHOT

По словам Быданова, он не готовился к преступлению, а нож просто хранил в машине. В день покушения мужчина присутствовал на встрече губернатора с жителями Апатитов. Его якобы разозлили слова чиновника, тогда он вышел из зала ДК через 15 минут после начала мероприятия, сел в свою машину и стал ждать появления Чибиса, чтобы его убить.

Когда губернатор вышел из здания, Быданов выбежал из машины, ударил политика ножом и попытался сбежать. Но его настигла пуля одного из росгвардейцев, с травмой голени подозреваемого доставили в больницу. Сейчас Быданов отказался от сказанных ранее слов, что убить Чибиса ему приказали "голоса в голове".

"Семья — самое главное": Чибис опубликовал трогательное фото с женой и дочкой из больницы
"Семья — самое главное": Чибис опубликовал трогательное фото с женой и дочкой из больницы

Напомним, 4 апреля было совершено покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса, когда он выходил из здания ДК после встречи с жителями города Апатиты. Злоумышленником оказался 42-летний Александр Быданов, которого сумел остановить участник СВО, ранивший преступника в ногу. Изначально подозреваемый пытался выдать себя за психически ненормального. По его словам, "голоса в голове" якобы приказали ему зарезать губернатора.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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