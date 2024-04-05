"Семья — самое главное": Чибис опубликовал трогательное фото с женой и дочкой из больницы
Жена и дочь губернатора Чибиса навестили его в больнице после покушения
Жена и дочь губернатора Чибиса навестили его в больнице. Фото © Telegram / Губернатор Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого накануне было совершено покушение, встретился с женой и дочерью — они навестили его в больничной палате. Этой новостью он поделился у себя в телеграм-канале.
"Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда. Ещё раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай бог вам здоровья", — написал глава региона.
Напомним, 4 апреля было совершено покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. Злоумышленником оказался 42-летний Александр Быданов, которого сумел остановить участник СВО, ранивший преступника в ногу. По словам подозреваемого, "голоса в голове" приказали ему попытаться убить губернатора.