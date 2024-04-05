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5 апреля, 18:36

"Семья — самое главное": Чибис опубликовал трогательное фото с женой и дочкой из больницы

Жена и дочь губернатора Чибиса навестили его в больнице после покушения

Жена и дочь губернатора Чибиса навестили его в больнице. Фото © Telegram / Губернатор Чибис

Жена и дочь губернатора Чибиса навестили его в больнице. Фото © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого накануне было совершено покушение, встретился с женой и дочерью — они навестили его в больничной палате. Этой новостью он поделился у себя в телеграм-канале.

"Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда. Ещё раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай бог вам здоровья", — написал глава региона.

Чибиса в тяжёлом состоянии доставили в больницу в Мурманске на вертолёте
Чибиса в тяжёлом состоянии доставили в больницу в Мурманске на вертолёте

Напомним, 4 апреля было совершено покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. Злоумышленником оказался 42-летний Александр Быданов, которого сумел остановить участник СВО, ранивший преступника в ногу. По словам подозреваемого, "голоса в голове" приказали ему попытаться убить губернатора.

Владимир Озеров
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