Чибиса в тяжёлом состоянии доставили в больницу в Мурманске на вертолёте
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли в областную клиническую больницу. Обложка © VK / Мурманский оперативный штаб
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, раненного во время совершённого на него покушения, вертолётом доставили из Кировска в областную клиническую больницу. Об этом рассказал региональный оперативный штаб, уточнив, что состояние чиновника остаётся тяжёлым, но дорогу он перенёс хорошо.
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли в областную клиническую больницу. Видео © VK / Мурманский оперативный штаб
"В настоящее время глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации", — рассказали в оперштабе. Заместитель мурманского губернатора — министр здравоохранения Дмитрий Панычев — заверил, что медицинскую эвакуацию он перенёс хорошо. Однако, по его словам, состояние главы региона всё ещё оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Напомним, 4 апреля 42-летний Александр Быданов ударил ножом в живот главу Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. Губернатора успел спасти участник СВО, который также скрутил злоумышленника и передал полиции. По словам подозреваемого, совершить преступление его заставили "голоса в голове". Следствие прорабатывает несколько версий случившегося, в том числе проблемы с психикой у подозреваемого и выполнение заказа третьих лиц. Чибис был доставлен в больницу и прооперирован. На его лечение может уйти как минимум два месяца.