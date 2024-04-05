Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Чибиса в тяжёлом состоянии доставили в больницу в Мурманске на вертолёте

5 апреля, 15:02
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли в областную клиническую больницу. Обложка © VK / Мурманский оперативный штаб

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли в областную клиническую больницу. Обложка © VK / Мурманский оперативный штаб

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, раненного во время совершённого на него покушения, вертолётом доставили из Кировска в областную клиническую больницу. Об этом рассказал региональный оперативный штаб, уточнив, что состояние чиновника остаётся тяжёлым, но дорогу он перенёс хорошо.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли в областную клиническую больницу. Видео © VK / Мурманский оперативный штаб

"В настоящее время глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации", — рассказали в оперштабе. Заместитель мурманского губернатора — министр здравоохранения Дмитрий Панычев — заверил, что медицинскую эвакуацию он перенёс хорошо. Однако, по его словам, состояние главы региона всё ещё оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Мать задержанного за покушение на Чибиса не верит в вину сына: "Не смешите мои коленки!"
Мать задержанного за покушение на Чибиса не верит в вину сына: "Не смешите мои коленки!"

Напомним, 4 апреля 42-летний Александр Быданов ударил ножом в живот главу Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. Губернатора успел спасти участник СВО, который также скрутил злоумышленника и передал полиции. По словам подозреваемого, совершить преступление его заставили "голоса в голове". Следствие прорабатывает несколько версий случившегося, в том числе проблемы с психикой у подозреваемого и выполнение заказа третьих лиц. Чибис был доставлен в больницу и прооперирован. На его лечение может уйти как минимум два месяца.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!