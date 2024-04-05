Чибиса в тяжёлом состоянии доставили в больницу в Мурманске на вертолёте

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, раненного во время совершённого на него покушения, вертолётом доставили из Кировска в областную клиническую больницу. Об этом рассказал региональный оперативный штаб, уточнив, что состояние чиновника остаётся тяжёлым, но дорогу он перенёс хорошо.

"В настоящее время глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации", — рассказали в оперштабе. Заместитель мурманского губернатора — министр здравоохранения Дмитрий Панычев — заверил, что медицинскую эвакуацию он перенёс хорошо. Однако, по его словам, состояние главы региона всё ещё оценивается как тяжёлое, но стабильное.