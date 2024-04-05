Мать задержанного за покушение на Чибиса не верит в вину сына: "Не смешите мои коленки!" Мать задержанного за покушение на Чибиса отказалась комментировать нападение 5 апреля, 13:42 Александр Быданов. Обложка © kp.ru

Мать Александра Быданова, который пытался убить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, не верит в то, что сын мог пойти на преступление, выполняя чей-то заказ. Об этом женщина рассказала в беседе с kp.ru.

"Не смешите мои коленки! Я не хочу разговаривать ни с какими журналистами и корреспондентами", — ответила мать Быданова на вопрос, могло ли это быть заказное убийство.

Она также добавила, что общалась с сыном незадолго до совершения им покушения на чиновника. Женщина не заметила ничего странного в его голосе и поведении.

Напомним, 4 апреля 42-летний Александр Быданов ударил ножом в живот главу Мурманской области Андрея Чибиса. Преступника задержали. По его словам, совершить преступление его заставили "голоса в голове". Следствие прорабатывает несколько версий случившегося, в том числе проблемы с психикой у подозреваемого и выполнение заказа. Чибис был доставлен в больницу и прооперирован.

Авторы Татьяна Миссуми