"Опасный период миновал": Раненого губернатора Чибиса переводят из реанимации в хирургию
Минздрав: Мурманского губернатора Чибиса переводят из реанимации в хирургию
Андрей Чибис. Обложка © Telegram / andrey_chibis
Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пережившего покушение, улучшается, его переводят из реанимации в отделение хирургического профиля. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.
"Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию", — приводит оперштаб региона слова Панычева.
Ранее Чибис опубликовал видео, на котором он встаёт на ноги и ходит по палате. По словам главы региона, он делает всё, что говорят врачи, и рассчитывает как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.
Напомним, вечером 4 апреля в Апатитах было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Это произошло после встречи главы региона с местными жителями. Напавший — Александр Быданов — ударил 45-летнего чиновника ножом в живот и попытался скрыться, но его остановил росгвардеец – участник СВО, ранив в ногу. Сначала Быданов утверждал, что пойти на преступление ему приказали "голоса в голове", однако позже опроверг эту версию. В итоге мужчину арестовали на два месяца, ему грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на убийство.