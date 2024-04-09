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9 апреля, 13:58

"Опасный период миновал": Раненого губернатора Чибиса переводят из реанимации в хирургию

Минздрав: Мурманского губернатора Чибиса переводят из реанимации в хирургию

Андрей Чибис. Обложка © Telegram / andrey_chibis

Андрей Чибис. Обложка © Telegram / andrey_chibis

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пережившего покушение, улучшается, его переводят из реанимации в отделение хирургического профиля. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

"Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию", — приводит оперштаб региона слова Панычева.

Ранее Чибис опубликовал видео, на котором он встаёт на ноги и ходит по палате. По словам главы региона, он делает всё, что говорят врачи, и рассчитывает как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.

Напомним, вечером 4 апреля в Апатитах было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Это произошло после встречи главы региона с местными жителями. Напавший — Александр Быданов — ударил 45-летнего чиновника ножом в живот и попытался скрыться, но его остановил росгвардеец – участник СВО, ранив в ногу. Сначала Быданов утверждал, что пойти на преступление ему приказали "голоса в голове", однако позже опроверг эту версию. В итоге мужчину арестовали на два месяца, ему грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на убийство.

Стало известно, что напавший на губернатора Чибиса плотно сидел на таблетках
Стало известно, что напавший на губернатора Чибиса плотно сидел на таблетках
Наталья Исакова
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