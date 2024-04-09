"Опасный период миновал": Раненого губернатора Чибиса переводят из реанимации в хирургию

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пережившего покушение, улучшается, его переводят из реанимации в отделение хирургического профиля. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

"Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию", — приводит оперштаб региона слова Панычева.

Ранее Чибис опубликовал видео, на котором он встаёт на ноги и ходит по палате. По словам главы региона, он делает всё, что говорят врачи, и рассчитывает как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.