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6 апреля, 10:30

Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса арестовали на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По итогам выездного заседания в больнице города Кировска Александра Быданова арестовали на два месяца.

"Суд постановил избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу, срок два месяца, до 5 июня", — приводит ТАСС слова судьи.

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Как уже рассказывал Life.ru, вечером 4 апреля Быданов пытался убить главу Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. После этого нападавший хотел скрыться с места ЧП, но его остановил участник СВО, ранив в ногу. Мужчина рассказал, что пойти на преступление ему приказали "голоса в голове", однако позже опроверг эту версию. При этом известно, что он плотно сидел на таблетках.

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Life.ru

Николь Вербер
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