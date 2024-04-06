Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса арестовали на 2 месяца
Суд избрал меру пресечения напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По итогам выездного заседания в больнице города Кировска Александра Быданова арестовали на два месяца.
"Суд постановил избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу, срок два месяца, до 5 июня", — приводит ТАСС слова судьи.
Как уже рассказывал Life.ru, вечером 4 апреля Быданов пытался убить главу Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. После этого нападавший хотел скрыться с места ЧП, но его остановил участник СВО, ранив в ногу. Мужчина рассказал, что пойти на преступление ему приказали "голоса в голове", однако позже опроверг эту версию. При этом известно, что он плотно сидел на таблетках.
Life.ru