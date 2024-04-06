Стало известно, что напавший на губернатора Чибиса плотно сидел на таблетках
SHOT: Задержанный за покушение на Чибиса принимал сильнодействующие препараты
Александр Быданов, который напал на губернатора Мурманской области с ножом, сидел на сильнодействующих препаратах, однако на учёт в психоневрологический диспенсер не вставал, сообщил SHOT.
Александр Быданов, задержанный за покушение на Чибиса, сидел на сильнодействующих препаратах. Видео © SHOT
По его словам, решился на убийство губернатора Чибиса он "по стечению обстоятельств". Выяснилось, что перед нападением мужчина был в больнице — проходил медицинское обследование. В беседе с журналистами он также рассказал, что к нападению заранее не готовился, нож всё время лежал у него в авто. Холодное оружие он, кстати, "купил в магазине".
Напомним, 4 апреля Быданов совершил покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. Бежавшего с места преступления злоумышленника смог остановить участник СВО, ранивший Быданова в ногу. Ранее подозреваемый заявлял, что "голоса в голове" приказали ему попытаться убить губернатора, но позже опроверг эту версию.