Стало известно, что напавший на губернатора Чибиса плотно сидел на таблетках

Александр Быданов, который напал на губернатора Мурманской области с ножом, сидел на сильнодействующих препаратах, однако на учёт в психоневрологический диспенсер не вставал, сообщил SHOT .

По его словам, решился на убийство губернатора Чибиса он "по стечению обстоятельств". Выяснилось, что перед нападением мужчина был в больнице — проходил медицинское обследование. В беседе с журналистами он также рассказал, что к нападению заранее не готовился, нож всё время лежал у него в авто. Холодное оружие он, кстати, "купил в магазине".