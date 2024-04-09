Переживший покушение мурманский губернатор Чибис начал вставать на ноги и ходить по палате
Глава Мурманской области Андрей Чибис начал передвигаться после нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате после нападения. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
Переживший покушение мурманский губернатор Чибис начал вставать на ноги и ходить по палате. Видео © Telegram / Губернатор Чибис
"Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим", — написал Чибис.
Губернатор выразил уверенность, что его оптимистичный настрой поможет телу быстрее излечиться.
Напомним, вечером 4 апреля в Апатитах было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Это произошло после встречи главы региона с местными жителями. Напавший Александр Быданов ударил 45-летнего чиновника ножом в живот и попытался скрыться, но его остановил росгвардеец – участник СВО, ранив в ногу. Сначала Быданов утверждал, что пойти на преступление ему приказали "голоса в голове", однако позже опроверг эту версию. При этом известно, что он плотно сидел на таблетках.
Telegram / Губернатор Чибис