Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате после нападения. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Переживший покушение мурманский губернатор Чибис начал вставать на ноги и ходить по палате. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

"Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим", — написал Чибис.