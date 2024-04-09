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9 апреля, 09:42

Переживший покушение мурманский губернатор Чибис начал вставать на ноги и ходить по палате

Глава Мурманской области Андрей Чибис начал передвигаться после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате после нападения. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Переживший покушение мурманский губернатор Чибис начал вставать на ноги и ходить по палате. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

"Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим", — написал Чибис.

Губернатор выразил уверенность, что его оптимистичный настрой поможет телу быстрее излечиться.

Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса арестовали на 2 месяца
Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса арестовали на 2 месяца

Напомним, вечером 4 апреля в Апатитах было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Это произошло после встречи главы региона с местными жителями. Напавший Александр Быданов ударил 45-летнего чиновника ножом в живот и попытался скрыться, но его остановил росгвардеец – участник СВО, ранив в ногу. Сначала Быданов утверждал, что пойти на преступление ему приказали "голоса в голове", однако позже опроверг эту версию. При этом известно, что он плотно сидел на таблетках.

Обложка ©

Telegram / Губернатор Чибис

Никита Никонов
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