Радостный Чибис выложил фото с супругой и заявил о выписке

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после ранения. Об этом он написал в своём телеграм-канале, опубликовав фотографию с супругой Евгенией. На кадрах он, кстати, всё ещё в специальном корсете.

"Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений", — говорится в сообщении.

Глава региона также поблагодарил хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестёр и всех остальным специалистов, которые помогали ему после ранения. Помимо этого, он не забыл и про своих подписчиков, отметив и их поддержку.