Радостный Чибис выложил фото с супругой и заявил о выписке
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после ранения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после ранения. Об этом он написал в своём телеграм-канале, опубликовав фотографию с супругой Евгенией. На кадрах он, кстати, всё ещё в специальном корсете.
"Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений", — говорится в сообщении.
Глава региона также поблагодарил хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестёр и всех остальным специалистов, которые помогали ему после ранения. Помимо этого, он не забыл и про своих подписчиков, отметив и их поддержку.
"Надеюсь, что уже до скорой встречи!" — добавил Чибис.
Как уже рассказывал Life.ru, Чибис попал в больницу после покушения в Апатитах — 4 апреля он проводил встречу с жителям Мурманской области, после которой на него напал неизвестный. Мужчина пырнул губернатор ножом в живот и хотел сбежать, но его в ногу ранил участник СВО. Нападавшим оказался Александр Быданов. Сперва он говорил, что пойти на преступление ему приказали "голоса в голове", однако позже "дал заднюю". Его арестовали на два месяца, теперь ближайшие 20 лет он может провести в тюрьме.
Life.ru также подробно рассказывал, что сроки реабилитации Чибиса после удара ножом могут занять не менее двух месяцев. Тем не менее, после ранения он быстро встал на ноги и начал ходить по палате. А 9 апреля раненого чиновника и вовсе перевели из реанимации в хирургию. Чибис, кстати, даже публиковал фото из больницы, когда его навестить пришли жена с дочкой.