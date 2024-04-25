Life.ru узнал у пережившего покушение губернатора Чибиса, простил ли он нападавшего
Губернатор Чибис заявил, что не держит зла на напавшего на него человека
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, недавно переживший покушение, заявил Life.ru, что чувствует себя гораздо лучше. А говоря об отношении к нападавшему, чиновник отметил, что тот ответит за свои деяния по закону.
Андрей Чибис — о самочувствии после покушения и отношении к нападавшему. Видео © Life.ru
"Он ответит по закону", — сказал глава региона.
Напомним, 4 апреля после встречи с жителями Апатит Андрей Чибис пережил покушение: местный житель Александр Быданов ударил губернатора ножом в живот и попытался сбежать, но оперативно был задержан. Изначально мужчина пытался спихнуть вину на "голоса в голове", однако потом отказался от своих слов. Нападавшего отправили в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Что касается чиновника, то он идёт на поправку. Так, 9 апреля Чибиса перевели из реанимации в хирургическое отделение, а уже через три дня стало известно о выписке. А 18 апреля Чибис и президент России Владимир Путин провели рабочую встречу по видеосвязи.
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