"Мужественный и стойкий человек": Политолог указал на особое отношение Путина к Чибису

Встреча президента России Владимира Путина с главой Мурманской области Андреем Чибисом была запланирована раньше, но после нападения на губернатора её перенесли, рассказал политолог Александр Асафов в беседе с Life.ru. Он отметил, что российский лидер ценит профессионализм и мужество, с которым Чибис справляется со своими рабочими обязанностями, поэтому поддерживает выдвижение главы региона на второй срок.

Очевидно, что президент очень глубоко разбирается в контексте происходящего в Мурманской области, выделяет очевидные направления развития. Это и инвестиционный климат, и вообще в целом арктические проекты, и проекты логистики по морскому, железнодорожному транспорту. Политолог Александр Асафов

Эксперт отметил, что на встрече было обращено внимание на различные направления развития, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. Кроме того, были рассмотрены вопросы роста ВВП, проект по Мурманскому транспортному узлу и другие важные инициативы, связанные с развитием Арктического региона. Он добавил, что была упомянута и программа стратегического плана "на Севере жить", которая принадлежит Чибису. Её ключевым показателем стал миграционный прирост специалистов, который впервые за 33 года оказался положительным.