"Мужественный и стойкий человек": Политолог указал на особое отношение Путина к Чибису
Политолог Асафов: Путин поддерживает выдвижение Чибиса на второй срок
Встреча президента России Владимира Путина с главой Мурманской области Андреем Чибисом была запланирована раньше, но после нападения на губернатора её перенесли, рассказал политолог Александр Асафов в беседе с Life.ru. Он отметил, что российский лидер ценит профессионализм и мужество, с которым Чибис справляется со своими рабочими обязанностями, поэтому поддерживает выдвижение главы региона на второй срок.
Очевидно, что президент очень глубоко разбирается в контексте происходящего в Мурманской области, выделяет очевидные направления развития. Это и инвестиционный климат, и вообще в целом арктические проекты, и проекты логистики по морскому, железнодорожному транспорту.
Политолог Александр Асафов
Эксперт отметил, что на встрече было обращено внимание на различные направления развития, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. Кроме того, были рассмотрены вопросы роста ВВП, проект по Мурманскому транспортному узлу и другие важные инициативы, связанные с развитием Арктического региона. Он добавил, что была упомянута и программа стратегического плана "на Севере жить", которая принадлежит Чибису. Её ключевым показателем стал миграционный прирост специалистов, который впервые за 33 года оказался положительным.
"Поэтому, конечно, обо всех ключевых, включая здоровье губернатора, моментах они поговорили. Это нам показывает, что кадровая политика президента построена на тщательном выборе высокопрофессиональных руководителей на различные должности представителей публичной власти. Ну и, собственно, Чибис проявил себя не только как профессионал, но и как мужественный и стойкий человек", — заключил Асафов.
Напомним, Чибиса госпитализировали 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты — тогда его ранил неадекват, которым оказался местный житель Александр Быданов. Он ударил главу региона ножом в живот и попытался сбежать, но его задержали. Сперва злоумышленник утверждал, что напасть на губернатора его заставили "голоса в голове", но потом отказался от этих показаний. В итоге суд арестовал Быданова на два месяца, ему грозит до 20 лет тюрьмы. 9 апреля Чибиса перевели из реанимации в хирургическое отделение, а через три дня он выложил фото с женой и заявил о выписке. Сегодня губернатор и Владимир Путин провели рабочую встречу по видеосвязи.
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