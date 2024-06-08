На бывшего мэра Купянска совершено покушение под Белгородом

Экс-мэра города Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору расстреляли у его дома в городе Старый Оскол Белгородской области. Бывший чиновник выжил.

Дом экс-мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегоры в Старом Осколе, где на него было совершено покушение. Видео © Telegram / Старый Оскол № 1

Как сообщает телеграм-канал Mash, Мацегору экстренно госпитализировали в Москву. Прямо сейчас за его жизнь борются врачи. Состояние экс-чиновника оценивается как тяжёлое. Известно, что в последнее время Мацегора работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Георгиевский".