На бывшего мэра Купянска совершено покушение под Белгородом
На экс-мэра Купянска Мацегору совершили покушение у его дома в Старом Осколе
Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора. Обложка © VK / Геннадий Мацегора
Экс-мэра города Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору расстреляли у его дома в городе Старый Оскол Белгородской области. Бывший чиновник выжил.
Дом экс-мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегоры в Старом Осколе, где на него было совершено покушение. Видео © Telegram / Старый Оскол № 1
Как сообщает телеграм-канал Mash, Мацегору экстренно госпитализировали в Москву. Прямо сейчас за его жизнь борются врачи. Состояние экс-чиновника оценивается как тяжёлое. Известно, что в последнее время Мацегора работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Георгиевский".
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