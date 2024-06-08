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8 июня, 15:28

На бывшего мэра Купянска совершено покушение под Белгородом

На экс-мэра Купянска Мацегору совершили покушение у его дома в Старом Осколе

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора. Обложка © VK / Геннадий Мацегора

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора. Обложка © VK / Геннадий Мацегора

Экс-мэра города Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору расстреляли у его дома в городе Старый Оскол Белгородской области. Бывший чиновник выжил.

Дом экс-мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегоры в Старом Осколе, где на него было совершено покушение. Видео © Telegram / Старый Оскол № 1

Как сообщает телеграм-канал Mash, Мацегору экстренно госпитализировали в Москву. Прямо сейчас за его жизнь борются врачи. Состояние экс-чиновника оценивается как тяжёлое. Известно, что в последнее время Мацегора работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Георгиевский".

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Никита Осипов
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