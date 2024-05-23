Внимательный бизнесмен из Владивостока заметил бомбу под колесом своей машины. Это спасло ему жизнь
СК Приморья возбуждено уголовное дело о покушении на убийство предпринимателя
Во Владивостоке неизвестные пытались подорвать предпринимателя в его машине. Как сообщает управление СК по Приморскому краю, мужчина припарковал авто на улице Русской и отлучился на встречу. Когда водитель вернулся к своей машине, он заметил под колесом подозрительный предмет с проводом, а недалеко от него лежал камень. Всё это выглядело пугающе.
Работа следственных органов на месте подрыва авто предпринимателя во Владивостоке. Видео © Следком Приморья
Предприниматель решил пнуть камень и сразу после этого отбежал на безопасное расстояние. Через считанные секунды произошёл достаточно мощный взрыв, в результате чего транспортное средство — Nissan Х-Trail — получило повреждения. Если бы водитель всё-таки сел за руль, он вполне мог бы погибнуть.
"По данному факту СК Приморья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", — сообщили в телеграм-канале ведомства.
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