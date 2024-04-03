Россиянин случайно нанял полицейского под прикрытием, чтобы тот убил его соседку

В Краснодаре возбудили уголовное дело на 46-летнего местного жителя, который заказал убийство ненавистной соседки. "Киллером" оказался сотрудник полиции под прикрытием, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кубани.

Как рассказали в ведомстве, за убийство 41-летней женщины фигурант пообещал заплатить 200 тысяч рублей. При личной встрече он передал "исполнителю" аванс в размере 40 тысяч. Также краснодарец дал деньги на покупку оружия и средств конспирации. После этого для обеспечения алиби он отправился в Москву. В среду, 3 апреля, "киллер" встретился с ним в столице и предоставил постановочные снимки расправы над соседкой. Во время этой же встречи краснодарца и задержали.

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении СК.