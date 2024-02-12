В Челябинске при подготовке заказного убийства поймали киллеров вместе с заказчиком

В Челябинске правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая планировала заказать убийство местного бизнесмена за 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

"СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству)", — сказано в публикации.

Предприниматель Борис Спиридонов, на которого готовилось покушение. Обложка © VK / Евгения Спиридонова

Как стало известно следствию, обвиняемая хотела убить 35-летнего бизнесмена и заручилась поддержкой соучастников из Троицка и Южноуральска, пообещав им шесть миллионов рублей. Однако в планы вмешались сотрудники ФСБ. Злоумышленницу задержали. Ей уже предъявлено обвинение, следствие отправило в суд запрос об аресте.

Шумиху удалось поднять благодаря жительнице Троицка, которая в социальной сети "ВКонтакте" заявила о пропаже своего супруга. По её словам, мужчина отправился в ресторан на встречу с музыкантом Ромой Жиганом, но до места не доехал. Позже она рассказала подписчикам, что на бизнесмена действительно пытались совершить покушение.

"Боря жив. Душегубы оценили его жизнь в 6 миллионов рублей. <...> Огромная благодарность сотрудникам УФСБ России по Челябинской области и СК РФ, которые предотвратили это страшное преступление", — говорится в её посте.

По данным местного издания 74.ру, у покушения может быть связь с делом градоначальника Троицка Александра Виноградова, который в декабре был помещён под арест после получения взятки в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Помимо него в СИЗО попал и взяткодатель — местный бизнесмен Дмитрий Виноградов.