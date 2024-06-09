ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Трое бойцов самообороны ранены под Белгородом в результате атаки дрона ВСУ

9 июня, 14:30
Трое бойцов самообороны ранены под Белгородом. Обложка © ТАСС / Александр Река

Трое бойцов самообороны ранены под Белгородом. Обложка © ТАСС / Александр Река

В Белгородской области трое бойцов самообороны получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2", — говорится в его телеграм-канале.

Гладков добавил, что у госпитализированных состояние стабильное: двое получили лёгкие ранения, третий — средней тяжести.

Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ на Белгород управляемой ракетой "Нептун"
Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ на Белгород управляемой ракетой "Нептун"

Также Гладков сообщал, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область более 140 раз, но, к счастью, в результате атак киевского режима никто из мирных жителей не погиб и не был ранен.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!