Трое бойцов самообороны ранены под Белгородом в результате атаки дрона ВСУ 9 июня, 14:30 Трое бойцов самообороны ранены под Белгородом. Обложка © ТАСС / Александр Река

В Белгородской области трое бойцов самообороны получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2", — говорится в его телеграм-канале.

Гладков добавил, что у госпитализированных состояние стабильное: двое получили лёгкие ранения, третий — средней тяжести.

Также Гладков сообщал, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область более 140 раз, но, к счастью, в результате атак киевского режима никто из мирных жителей не погиб и не был ранен.

Авторы Татьяна Миссуми