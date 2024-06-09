Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ на Белгород управляемой ракетой "Нептун"

В результате утренней атаки ВСУ в Белгородской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив работу российских сил ПВО. Однако повреждения получило несколько объектов.

"В селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В посёлке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов", — говорится в сообщении, опубликованном в личном телеграм-канале главы региона.