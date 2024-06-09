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9 июня, 10:02

Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ на Белгород управляемой ракетой "Нептун"

Гладков: Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в Белгородской области

В результате утренней атаки ВСУ в Белгородской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив работу российских сил ПВО. Однако повреждения получило несколько объектов.

"В селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В посёлке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов", говорится в сообщении, опубликованном в личном телеграм-канале главы региона.

Кроме того, сегодня киевский режим попытался атаковать Шебекинский городской округ, добавил Гладков. К счастью, в результате удара никто из людей не пострадал. Повреждения получили два автобуса и один автомобиль. В селе Муром пострадали два частных дома и легковая машина.

Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона
Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона

Напомним, сегодня утром российские средства противовоздушной обороны поразили управляемую ракету "Нептун" и два беспилотника в небе над территорией Белгородской области. До этого террористический режим пытался атаковать мирных жителей тремя беспилотниками. Накануне днём ВСУ ударили сразу по трём сёлам — Петровке, Ясным Зорям и Тишанке под Белгородом.

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Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
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