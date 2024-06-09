Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ на Белгород управляемой ракетой "Нептун"
Гладков: Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в Белгородской области
В результате утренней атаки ВСУ в Белгородской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив работу российских сил ПВО. Однако повреждения получило несколько объектов.
"В селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В посёлке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов", — говорится в сообщении, опубликованном в личном телеграм-канале главы региона.
Кроме того, сегодня киевский режим попытался атаковать Шебекинский городской округ, добавил Гладков. К счастью, в результате удара никто из людей не пострадал. Повреждения получили два автобуса и один автомобиль. В селе Муром пострадали два частных дома и легковая машина.
Напомним, сегодня утром российские средства противовоздушной обороны поразили управляемую ракету "Нептун" и два беспилотника в небе над территорией Белгородской области. До этого террористический режим пытался атаковать мирных жителей тремя беспилотниками. Накануне днём ВСУ ударили сразу по трём сёлам — Петровке, Ясным Зорям и Тишанке под Белгородом.
Telegram / Настоящий Гладков