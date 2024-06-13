ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 09:35

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекине, ранены два человека

Гладков: Два человека ранены в Шебекине после атаки дрона ВСУ

ВСУ с помощью дрона атаковали город Шебекино. Удару подвергся движущийся по дороге автомобиль. В результате пострадали два мирных жителя, их доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица", — написал глава Белгородской области.

Накануне Шебекино также подвергалось обстрелу со стороны ВСУ. Известно об одной пострадавшей женщине. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки.

ВСУ начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
ВСУ начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров