Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекине, ранены два человека
Гладков: Два человека ранены в Шебекине после атаки дрона ВСУ
ВСУ с помощью дрона атаковали город Шебекино. Удару подвергся движущийся по дороге автомобиль. В результате пострадали два мирных жителя, их доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица", — написал глава Белгородской области.
Накануне Шебекино также подвергалось обстрелу со стороны ВСУ. Известно об одной пострадавшей женщине. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки.
Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran