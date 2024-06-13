Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекине, ранены два человека

ВСУ с помощью дрона атаковали город Шебекино. Удару подвергся движущийся по дороге автомобиль. В результате пострадали два мирных жителя, их доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица", — написал глава Белгородской области.