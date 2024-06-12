ВСУ начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

Украинские солдаты раскладывают противопехотные мины в приграничной зоне. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", — рассказал губернатор региона.

Местных жителей призывают не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды, и сразу вызывать экстренные службы.