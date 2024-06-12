ВСУ начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в приграничной зоне
ВСУ под Белгородом раскладывают мины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sudtawee Thepsuponkul
Украинские солдаты раскладывают противопехотные мины в приграничной зоне. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", — рассказал губернатор региона.
Местных жителей призывают не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды, и сразу вызывать экстренные службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ в ночь на 12 июня. Украинские боевики ударили по населённому пункту из РСЗО, разрушив частные и многоквартирные дома. Один из реактивных снарядов угодил прямо в квартиру, убив местного жителя. Ещё трое отделались ранениями различной степени тяжести.