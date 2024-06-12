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12 июня, 05:35

ВСУ начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в приграничной зоне

ВСУ под Белгородом раскладывают мины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sudtawee Thepsuponkul

ВСУ под Белгородом раскладывают мины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sudtawee Thepsuponkul

Украинские солдаты раскладывают противопехотные мины в приграничной зоне. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", — рассказал губернатор региона.

Местных жителей призывают не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды, и сразу вызывать экстренные службы.

Гладков: Три человека пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородчине
Гладков: Три человека пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородчине

Ранее Life.ru рассказывал, что город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ в ночь на 12 июня. Украинские боевики ударили по населённому пункту из РСЗО, разрушив частные и многоквартирные дома. Один из реактивных снарядов угодил прямо в квартиру, убив местного жителя. Ещё трое отделались ранениями различной степени тяжести.

Николай Рюмин
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