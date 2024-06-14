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13 июня, 21:35

Десять домов и автомобиль повреждены после взрыва в Шебекине

Гладков: На окраине Шебекина под Белгородом произошёл взрыв, пострадавших нет

На окраине Шебекинского городского округа в Белгородской области раздался взрыв, причины которого на данный момент неизвестны. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

"На окраине города Шебекино произошёл взрыв. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.

По словам Гладкова, повреждения получили десять домовладений и один автомобиль. Дальнейшая информация уточняется.

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Ранее сообщалось об обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки дронов-камикадзе ранения получили четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Оксана Попова
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