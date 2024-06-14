Десять домов и автомобиль повреждены после взрыва в Шебекине

На окраине Шебекинского городского округа в Белгородской области раздался взрыв, причины которого на данный момент неизвестны. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

"На окраине города Шебекино произошёл взрыв. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.

По словам Гладкова, повреждения получили десять домовладений и один автомобиль. Дальнейшая информация уточняется.