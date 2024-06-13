Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось об обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки дронов-камикадзе ранения получили четыре человека.