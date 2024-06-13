В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника

В лесу Калужской области найдены обломки ранее сбитого украинского беспилотника, оперативные службы работают на месте. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

"Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа", — написал глава области.