В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника
Шапша: Под Калугой нашли обломки ранее сбитого украинского БПЛА
В лесу Калужской области найдены обломки ранее сбитого украинского беспилотника, оперативные службы работают на месте. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
"Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа", — написал глава области.
Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения обломков дронов не приближаться и не трогать их, а сразу вызывать экстренные службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь с 12 на 13 июня в небе над Ярославской и Владимирской областями уничтожили четыре беспилотника. Также угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.
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