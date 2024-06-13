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13 июня, 06:34

В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника

Шапша: Под Калугой нашли обломки ранее сбитого украинского БПЛА

В лесу Калужской области найдены обломки ранее сбитого украинского беспилотника, оперативные службы работают на месте. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

"Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа", — написал глава области.

Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения обломков дронов не приближаться и не трогать их, а сразу вызывать экстренные службы.

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь с 12 на 13 июня в небе над Ярославской и Владимирской областями уничтожили четыре беспилотника. Также угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Николай Рюмин
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