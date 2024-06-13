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13 июня, 04:07

Над Ярославской и Владимирской областями за ночь уничтожили четыре беспилотника

МО РФ: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ в Ярославской области и один во Владимирской

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередные украинские беспилотники самолётного типа над территорией российских регионов. По информации Минобороны РФ, три вражеских дрона сбили над Ярославской областью, а один над Владимирской.

"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Ранее в Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ, но рано утром, 10 июня, ПВО засекла их на подлёте к Ярославлю и уничтожила. Дроны упали в районе трассы М8, поэтому на время работы спецслужб там перекрывали движение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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