Над Ярославской и Владимирской областями за ночь уничтожили четыре беспилотника

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередные украинские беспилотники самолётного типа над территорией российских регионов. По информации Минобороны РФ, три вражеских дрона сбили над Ярославской областью, а один над Владимирской.

"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области", — сообщили в оборонном ведомстве.