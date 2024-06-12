Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Как рассказали в Минобороны РФ, террористическая атака была пресечена в 22:00 мск.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области, пострадала женщина. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Медики экстренно доставили мирную жительницу в больницу.
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek