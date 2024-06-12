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12 июня, 19:26

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Как рассказали в Минобороны РФ, террористическая атака была пресечена в 22:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Ранее под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области, пострадала женщина. У неё зафиксированы осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Медики экстренно доставили мирную жительницу в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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