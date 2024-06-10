В Ярославской области предотвратили атаку дронов
В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в областном правительстве.
"Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с Правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона", — говорится в сообщении.
В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Видео © Mash
По данным Mash, три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ, но рано утром ПВО засекла их на подлёте к Ярославлю и уничтожила. Дроны упали в районе трассы М8, поэтому на время работы спецслужб там перекрывали движение. Пострадавших и разрушений нет.
А ранее сегодня, 10 июня, два административных здания в городе Судже и посёлке Коренёво Курской области были повреждены в результате предпринятой атаки украинских дронов. К счастью, люди в результате атаки не пострадали. Восемь беспилотников противника были обезврежены и уничтожены с помощью стрелкового оружия и средств РЭБ.
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