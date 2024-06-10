В Ярославской области предотвратили атаку дронов

В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в областном правительстве.

"Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с Правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона", — говорится в сообщении.

В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Видео © Mash

По данным Mash, три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ, но рано утром ПВО засекла их на подлёте к Ярославлю и уничтожила. Дроны упали в районе трассы М8, поэтому на время работы спецслужб там перекрывали движение. Пострадавших и разрушений нет.