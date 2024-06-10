ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 07:18

В Ярославской области предотвратили атаку дронов

В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в областном правительстве.

"Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с Правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона", — говорится в сообщении.

В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Видео © Mash

По данным Mash, три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ, но рано утром ПВО засекла их на подлёте к Ярославлю и уничтожила. Дроны упали в районе трассы М8, поэтому на время работы спецслужб там перекрывали движение. Пострадавших и разрушений нет.

Три дрона ВСУ уничтожили в Навлинском районе Брянской области
Три дрона ВСУ уничтожили в Навлинском районе Брянской области

А ранее сегодня, 10 июня, два административных здания в городе Судже и посёлке Коренёво Курской области были повреждены в результате предпринятой атаки украинских дронов. К счастью, люди в результате атаки не пострадали. Восемь беспилотников противника были обезврежены и уничтожены с помощью стрелкового оружия и средств РЭБ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров