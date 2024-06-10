Два административных здания были повреждены ударами дронов ВСУ в Курской области

Два административных здания в городе Судже и посёлке Коренёво Курской области были повреждены в результате предпринятой накануне вечером и минувшей ночью атаки украинских дронов. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжёлый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и посёлке Коренёво", — написал Смирнов у себя в телеграм-канале.

К счастью, люди в результате атаки не пострадали. Восемь беспилотников противника были обезврежены и уничтожены с помощью стрелкового оружия и средств РЭБ.