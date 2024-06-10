Два административных здания были повреждены ударами дронов ВСУ в Курской области
Два административных здания в городе Судже и посёлке Коренёво Курской области были повреждены в результате предпринятой накануне вечером и минувшей ночью атаки украинских дронов. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжёлый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и посёлке Коренёво", — написал Смирнов у себя в телеграм-канале.
К счастью, люди в результате атаки не пострадали. Восемь беспилотников противника были обезврежены и уничтожены с помощью стрелкового оружия и средств РЭБ.
Вчера Смирнов сообщал, что за сутки над территорией региона были уничтожены 15 беспилотников украинской армии, которые пытались атаковать разные населённые пункты Курской области. В частности, в деревнях Новоивановке и Воронке ударами дронов был нанесён ущерб линиям электропередачи, их работу обещали восстановить позже.
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