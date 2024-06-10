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10 июня, 06:18

Два административных здания были повреждены ударами дронов ВСУ в Курской области

Два административных здания в городе Судже и посёлке Коренёво Курской области были повреждены в результате предпринятой накануне вечером и минувшей ночью атаки украинских дронов. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжёлый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и посёлке Коренёво", написал Смирнов у себя в телеграм-канале.

К счастью, люди в результате атаки не пострадали. Восемь беспилотников противника были обезврежены и уничтожены с помощью стрелкового оружия и средств РЭБ.

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Минобороны сообщило о четырёх украинских дронах, уничтоженных за ночь над Брянской областью

Вчера Смирнов сообщал, что за сутки над территорией региона были уничтожены 15 беспилотников украинской армии, которые пытались атаковать разные населённые пункты Курской области. В частности, в деревнях Новоивановке и Воронке ударами дронов был нанесён ущерб линиям электропередачи, их работу обещали восстановить позже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Юрий Лысенко
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