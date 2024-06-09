За сутки в Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников

За сутки над территорией Курской области российские ПВО уничтожили 15 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он добавил, что атаки с помощью беспилотников были зафиксированы вблизи села Гордеевка Кореневского района, деревень Новоивановка и Воронок Рыльского района, посёлка Тёткино Глушковского района. К счастью, никто не пострадал. Врио губернатора добавил, что в Новоивановке и Воронке из-за атаки повреждены линии электропередач, их восстановят позже.

"В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, посёлок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", — добавил Смирнов.