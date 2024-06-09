За сутки в Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников
За сутки над территорией Курской области российские ПВО уничтожили 15 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он добавил, что атаки с помощью беспилотников были зафиксированы вблизи села Гордеевка Кореневского района, деревень Новоивановка и Воронок Рыльского района, посёлка Тёткино Глушковского района. К счастью, никто не пострадал. Врио губернатора добавил, что в Новоивановке и Воронке из-за атаки повреждены линии электропередач, их восстановят позже.
"В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, посёлок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", — добавил Смирнов.
Ранее Life.ru писал, что в Курской области объявили ракетную опасность. К слову, в этот момент шёл матч 18-го тура Второй лиги между курским "Авангардом" и омским "Иртышом", его остановили. Однако через час игру возобновили, но уже без болельщиков на трибунах, так как их попросили разойтись в целях безопасности.
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