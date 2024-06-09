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9 июня, 11:59

В Донецке при сбросе ВСУ натовского снаряда погиб мужчина

Мирный житель Донецка погиб в результате удара Вооружённых сил Украины, которые атаковали город при помощи натовских снарядов. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"По дополнительной информации, в результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета. — Прим. Life.ru) с БПЛА в Петровском районе погиб мужчина 1986 г.р.", — написал глава города в личном телеграм-канале.

Он также добавил, что во время обстрела один из снарядов повредил частный дом в Кировском районе. В результате удара, по словам мэра, повреждены кровля, окна и межкомнатные перегородки.

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Ранее Life.ru сообщал, что сегодня утром киевский режим нанёс 11 ударов по Донецку и Горловке. Для атаки на мирных жителей вражеская армия использовала 155-миллиметровые снаряды калибра НАТО. Позже выяснилось, что вражеская армия обстреляла ДНР при помощи 28 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых 12 оказались кассетными.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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