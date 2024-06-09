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9 июня, 06:03

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку боеприпасами образца НАТО

ДНР в СЦКК: ВСУ нанесли 11 ударов снарядами НАТО по Донецку и Горловке

ВСУ 9 июня нанесли 11 ударов по Донецку и Горловке с применением 155-миллиметровых снарядов калибра НАТО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 00:25 — населённый пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02:25 — населённый пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — сказано в телеграм-канале центра.

Также армия Украины нанесла ещё три удара с использованием 155-миллиметровых снарядов по Никитовскому району Горловки. После двумя такими же боеприпасами был атакован Петровский район Донецка.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что прошлым вечером ВСУ предприняли попытку атаки по Белгородскому району с применением беспилотников. Всего в нападении участвовали три аппарата. К счастью, от их ударов никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего в двух сёлах, двух хуторах и одном посёлке начались перебои с энергоснабжением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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