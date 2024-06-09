ВСУ обстреляли Донецк и Горловку боеприпасами образца НАТО

ВСУ 9 июня нанесли 11 ударов по Донецку и Горловке с применением 155-миллиметровых снарядов калибра НАТО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 00:25 — населённый пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02:25 — населённый пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — сказано в телеграм-канале центра.

Также армия Украины нанесла ещё три удара с использованием 155-миллиметровых снарядов по Никитовскому району Горловки. После двумя такими же боеприпасами был атакован Петровский район Донецка.