Танкисты батальона "Казань" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" помогли российским штурмовикам на Ореховском направлении в Запорожской области. Как рассказал журналистам механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба, для этого они уничтожили огневую точку Вооружённых сил Украины.

"С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника", — приводит ТАСС слова военнослужащего.

Также боец сообщил, что ранее он участвовал в боевых действиях в районе Работина. Он заявил, что тогда украинские войска проводили наступление. Военный совершил четыре выезда, а на пятый их подбил принадлежащий ВСУ беспилотный летательный аппарат.

В результате он и его товарищ получили ранения. По словам Кобы, он хорошо запомнил момент, когда вытаскивал на себе сослуживца со сломанной ногой.