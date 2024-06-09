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9 июня, 04:16

Танкисты ВС РФ помогли штурмовикам под Запорожьем, уничтожив огневую точку ВСУ

Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

Танкисты батальона "Казань" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" помогли российским штурмовикам на Ореховском направлении в Запорожской области. Как рассказал журналистам механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба, для этого они уничтожили огневую точку Вооружённых сил Украины.

"С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника", — приводит ТАСС слова военнослужащего.

Также боец сообщил, что ранее он участвовал в боевых действиях в районе Работина. Он заявил, что тогда украинские войска проводили наступление. Военный совершил четыре выезда, а на пятый их подбил принадлежащий ВСУ беспилотный летательный аппарат.

В результате он и его товарищ получили ранения. По словам Кобы, он хорошо запомнил момент, когда вытаскивал на себе сослуживца со сломанной ногой.

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Недавно Минобороны России показало видео с уничтожением безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море. Кадры были сняты с борта вертолёта Ка-27ПС.

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VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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