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7 июня, 04:00

Бурятские десантники под Часовым Яром с помощью БПЛА уничтожили технику ВСУ

Минобороны РФ: Десантники с помощью БПЛА уничтожили технику ВСУ под Часовым Яром

Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии уничтожили принадлежащую Вооружённым силам Украины технику в районе города Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике. Как рассказали в Минобороны РФ, российские бойцы сделали это с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве рассказали, что забайкальские десантники во время воздушной разведки смогли обнаружить бронированную технику ВСУ, на которой перемещался противник. В результате вся она была уничтожена расчётами БПЛА.

"Грамотные и решительные действия расчётов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых", — приводит РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что артиллерийские расчёты десантников из Тульской области уничтожили украинских миномётчиков на Северском направлении. В МО РФ уточнили, что ликвидированные военнослужащие ВСУ не давали нашим штурмовикам приблизиться к вражеским позициям у Раздоловки.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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