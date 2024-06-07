Бурятские десантники под Часовым Яром с помощью БПЛА уничтожили технику ВСУ
Минобороны РФ: Десантники с помощью БПЛА уничтожили технику ВСУ под Часовым Яром
Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии уничтожили принадлежащую Вооружённым силам Украины технику в районе города Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике. Как рассказали в Минобороны РФ, российские бойцы сделали это с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В ведомстве рассказали, что забайкальские десантники во время воздушной разведки смогли обнаружить бронированную технику ВСУ, на которой перемещался противник. В результате вся она была уничтожена расчётами БПЛА.
"Грамотные и решительные действия расчётов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых", — приводит РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, что артиллерийские расчёты десантников из Тульской области уничтожили украинских миномётчиков на Северском направлении. В МО РФ уточнили, что ликвидированные военнослужащие ВСУ не давали нашим штурмовикам приблизиться к вражеским позициям у Раздоловки.