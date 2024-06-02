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Регион
2 июня, 09:28

ВСУ уступили позиции группировке "Запад" ВС России, потеряв до 465 бойцов за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 465 бойцов в зоне ответственности группировки "Запад"

Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Киев за прошедшие сутки потерял до 465 военных в зоне ответственности группировки войск "Запад". Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР) и Григоровка (ДНР) российские подразделения заняли более выгодные рубежи и поразили 14-ю, 116-ю механизированные, а также 77-ю аэромобильную бригады ВСУ и 40-й полк нацгвардии Украины.

"ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также наши бойцы отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила миномётный расчёт ВСУ под Купянском
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила миномётный расчёт ВСУ под Купянском

Ранее Life.ru сообщал, что российские Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Минобороны РФ, в свою очередь, показало видео работы штурмовиков.

Наталья Исакова
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