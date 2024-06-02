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Регион
2 июня, 04:53

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила миномётный расчёт ВСУ под Купянском

На Купянском направлении артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили миномётный расчёт ВСУ с орудием. Об этом РИА "Новости" рассказал командир с позывным Буран.

"Цели бывают совсем разные, начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями. Только что работали по цели "миномёт" — поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель", — сообщил боец, добавив, что миномёт мешал продвигаться пехоте.

По словам Бурана, артиллеристы расчёта довольно опытные, на их счету такие цели, как пехота, большое количество арторудий, техника и позиции ВСУ.

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Тем временем на Донецком направлении благодаря работе операторов FPV-дронов 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожена бронетехника ВСУ. По данным Минобороны, поражение одной из боевых бронированных машин ВСУ, замаскированной в лесополосе, подтвердили кадры объективного видеоконтроля.

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VK / Минобороны России

Лариса Сафронова
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