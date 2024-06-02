Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

Российские войска продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили замаскированные позиции Вооружённых сил Украины в зоне ответственности "восточной" группировки.

В ведомстве сообщили, что удар по технике и живой силе ВСУ был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После поражения цели штурмовики провели отстрел тепловых ловушек совместно с противоракетным манёвром, а затем благополучно вернулись на аэродром вылета.

"По докладу авиационного наводчика цель была поражена. Победа будет за нами", — заявил пилот Су-25 по имени Сергей.