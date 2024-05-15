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15 мая, 03:23

Штурмовики Су-25 разгромили живую силу и сожгли спецтехнику ВСУ

Минобороны РФ: Экипажи Су-25 разгромили живую силу и специальную технику ВСУ

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. На этот раз в Минобороны РФ сообщили об успехах экипажей штурмовой авиации, которые разгромили спецтехнику ВСУ и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Центр".

"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". <...> В результате выполнения полётного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", — рассказали в оборонном ведомстве.

После этого штурмовики выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все цели противника были успешно ликвидированы.

Экипажи штурмовиков Су-25 группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ

Ранее группировка войск "Запад" Вооружённых сил России подорвала два полевых склада с боеприпасами ВСУ. Также российские военные, выйдя на более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в ДНР.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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