Штурмовики Су-25 разгромили живую силу и сожгли спецтехнику ВСУ
Минобороны РФ: Экипажи Су-25 разгромили живую силу и специальную технику ВСУ
Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. На этот раз в Минобороны РФ сообщили об успехах экипажей штурмовой авиации, которые разгромили спецтехнику ВСУ и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Центр".
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". <...> В результате выполнения полётного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", — рассказали в оборонном ведомстве.
После этого штурмовики выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все цели противника были успешно ликвидированы.
Ранее группировка войск "Запад" Вооружённых сил России подорвала два полевых склада с боеприпасами ВСУ. Также российские военные, выйдя на более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в ДНР.
VK / Минобороны РФ