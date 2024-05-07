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7 мая, 02:41

Экипажи штурмовиков Су-25 группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. В результате выполнения полётного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, отметили в ведомстве.

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео Telegram / Минобороны России

После этого экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

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"Спираль" на задании: Появилось видео уничтожения пяти катеров ВСУ в Чёрном море

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё один немецкий танк Leopard стал "добычей" российских военных на СВО. Героями стали бойцы подразделения группировки войск "Запад".

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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