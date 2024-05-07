Экипажи штурмовиков Су-25 группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. В результате выполнения полётного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, отметили в ведомстве.

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео Telegram / Минобороны России