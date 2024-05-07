Экипажи штурмовиков Су-25 группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. В результате выполнения полётного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, отметили в ведомстве.
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео Telegram / Минобороны России
После этого экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
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VK / Минобороны России