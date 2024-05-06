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6 мая, 10:44

Ещё один немецкий танк Leopard стал "добычей" российских военных на СВО

Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила до 120 бойцов ВСУ и танк Leopard

Подбитый на Украине танк Leopard. Обложка © Х / WarVehicleTracker

Подбитый на Украине танк Leopard. Обложка © Х / WarVehicleTracker

Подразделения российской группировки войск "Запад" уничтожили за минувшие сутки до 120 военнослужащих ВСУ и два танка, в том числе немецкий Leopard. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

За сутки бойцы "Запада" отразили три контратаки украинской армии, в которых были задействованы штурмовые группы 54-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

"Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", перечислило ведомство.

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Ранее военнослужащие ВСУ отошли со своих позиций, потеряв более 300 бойцов и два БТР после противостояния с группировкой ВС РФ "Запад". Российская армия отбила шесть атак штурмовой группы 77-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и 1-й бригады национальной гвардии у населённого пункта Стельмаховка в ЛНР.

Владимир Озеров
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