Подразделения российской группировки войск "Запад" уничтожили за минувшие сутки до 120 военнослужащих ВСУ и два танка, в том числе немецкий Leopard. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

За сутки бойцы "Запада" отразили три контратаки украинской армии, в которых были задействованы штурмовые группы 54-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

"Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — перечислило ведомство.