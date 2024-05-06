Новые эшелоны российских танков выдвинулись в зону СВО ко Дню Победы

Корпорация "Уралвагонзавод", которой владеет "Ростех", ко Дню Победы направила Российской армии новые эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своём телеграм-канале.

Уралвагонзавод направил новые эшелоны танков в зону СВО. Видео © Telegram / Уралвагонзавод — УВЗ

"В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в Российскую армию. Неделей ранее, в канун Праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", — информирует пресс-служба концерна УВЗ, публикуя видео с новейшими боевыми машинами.

Уралвагонзавод снабжает Армию России передовыми танками Т-90 "Прорыв", улучшенными Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Машины подвергаются модернизации по мере накопления опыта использования в бою. На современных танках устанавливаются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), улучшенные средства маскировки, динамическая защита от попаданий с любого ракурса и "козырьки" над башней, которые защищают от атак БПЛА.