Новые эшелоны российских танков выдвинулись в зону СВО ко Дню Победы
Уралвагонзавод поставил ВС РФ новые эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Корпорация "Уралвагонзавод", которой владеет "Ростех", ко Дню Победы направила Российской армии новые эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своём телеграм-канале.
"В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в Российскую армию. Неделей ранее, в канун Праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", — информирует пресс-служба концерна УВЗ, публикуя видео с новейшими боевыми машинами.
Уралвагонзавод снабжает Армию России передовыми танками Т-90 "Прорыв", улучшенными Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Машины подвергаются модернизации по мере накопления опыта использования в бою. На современных танках устанавливаются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), улучшенные средства маскировки, динамическая защита от попаданий с любого ракурса и "козырьки" над башней, которые защищают от атак БПЛА.
Российская армия старается не отставать и периодически отправляет инженерам ответные подарки. Ранее ВС РФ эвакуировали трофейный американский танк Abrams, который считается одним из самых совершенных оружий на данное время, из зоны СВО. После "медосмотра" российских конструкторов машина присоединилась к своему коллеге — танку Leopard — на выставке в Москве.