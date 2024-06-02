Операторы FPV-дронов уничтожили бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении благодаря работе операторов FPV-дронов 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожена бронетехника ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, в бою операторы применяют как ставшие базовыми дроны-камикадзе, так и модернизированные модели беспилотников. Их грузоподъёмность позволяет сбрасывать тяжёлые боеприпасы, в том числе крупнокалиберные мины, и поражать не только живую силу, но и боевую технику противника. Кроме того, для повышения мобильности в особых погодных условиях операторы БПЛА передвигаются на квадроциклах.

"Поражение ударным FPV-дроном одной из боевых бронированных машин ВСУ, замаскированной в лесополосе, подтвердили кадры объективного видеоконтроля", — говорится в сообщении Минобороны.