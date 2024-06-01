Российские бойцы разгромили блиндаж с пехотой ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении операторы БПЛА 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ликвидировали блиндаж с пехотой ВСУ и оперативно сменили позиции, чтобы избежать ответного удара. Об этом сообщило Минобороны России.

"Расчёт FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в блиндаже. Повторными ударами с применением системы сбросов боеприпасов было уничтожено ещё несколько украинских боевиков", — информировали в ведомстве.

Оператор FPV-дронов с позывным Амур рассказал, что беспилотники очень часто используются для огневого поражения противника. По его словам, за один выезд можно отработать до десяти целей.

"Поражаем ими пулемётные точки, выводим из строя технику, поражаем машины, которые противник использует для ротации на линии боевого соприкосновения", — объяснил Амур.