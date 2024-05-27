Оператор FPV-дрона превзошёл достижение знаменитого советского снайпера Зайцева

Российские операторы FPV-дронов по результативности обогнали знаменитых снайперов времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным Пиночет.

"Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — Героя Советского Союза Василия Зайцева", — сообщил он в интервью РИА "Новости".

Чтобы подготовить оператора FPV-дрона, требуется две-три недели, а на подготовку снайпера уходит как минимум полгода, объяснил Пиночет. Кроме того, снайпер должен пробраться на линию боевого сопротивления, занять позицию, обеспечить себе маскировку, долго наблюдать и после ликвидации противника вовремя уйти, в то время как оператор дрона способен действовать на расстоянии.

"При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и "укреп", или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки", — отметил Пиночет, добавив, что мы стоим на пороге войны будущего.

Василий Зайцев — советский офицер, снайпер, участник Сталинградской битвы. Герой Советского Союза (1943). Скончался в 1991 году. Воинские подвиги Зайцева послужили основой для фильма "Враг у ворот", где его роль исполнил голливудский актёр Джуд Лоу.