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15 апреля, 08:34

Российский снайпер смог уничтожить украинского бойца с расстояния 3 км

Российский снайпер в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российский снайпер в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российский снайпер в зоне СВО смог уничтожить украинского военнослужащего с расстояния три километра. По словам бойца, в среднем он и его коллеги работают на дальности 300–2000 метров.

"Максимально взял дистанцию три километра. Подтверждённую, естественно", — сказал снайпер в беседе с ТАСС.

Боец ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работино двух солдат ВСУ
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Ранее российский снайпер поделился своими успехами в зоне проведения СВО. По словам бойца, он выиграл 17 дуэлей с украинскими военнослужащими и иностранными наёмниками.

Матвей Константинов
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