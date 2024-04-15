Российский снайпер смог уничтожить украинского бойца с расстояния 3 км
Российский снайпер в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российский снайпер в зоне СВО смог уничтожить украинского военнослужащего с расстояния три километра. По словам бойца, в среднем он и его коллеги работают на дальности 300–2000 метров.
"Максимально взял дистанцию три километра. Подтверждённую, естественно", — сказал снайпер в беседе с ТАСС.
Ранее российский снайпер поделился своими успехами в зоне проведения СВО. По словам бойца, он выиграл 17 дуэлей с украинскими военнослужащими и иностранными наёмниками.