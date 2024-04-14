Российский снайпер выиграл 17 дуэлей с бойцами ВСУ и наёмниками в зоне СВО
Российский снайпер рассказал о 17 выигранных дуэлях с бойцами ВСУ в зоне СВО
Российский снайпер Константин рассказал, что выиграл 17 дуэлей с бойцами ВСУ и иностранными наёмниками в зоне СВО. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил в беседе с ТАСС.
Отметим, что этот боец является одним из самых результативных российских снайперов в зоне проведения спецоперации. По его мнению, такие выигранные дуэли являются "показателем эффективности работы любого снайпера".
"Потому что это высший пилотаж, и только там, где ты стоишь против такого же равного или даже превосходящего противника, только там ты можешь показать, кто ты есть и чего ты стоишь. Это своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак", — объяснил Константин.
Боец также добавил, что каждый высококвалифицированный снайпер имеет свой почерк. По его словам, спустя некоторое время можно научиться определять почерк украинских и западных снайперов. Как указал Константин, определить, что против них работали наёмники, удалось благодаря их шевронам.
Ранее сообщалось, что под населённым пунктом Работино, расположенным в Запорожской области, российский боец уничтожил двух украинских снайперов, пока те меняли позиции. Цели были ликвидированы военнослужащим 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр".
VK / Минобороны РФ