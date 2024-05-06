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6 мая, 05:15

Российский снайпер ликвидировал бойца ВСУ и захватил эсэсовский трофей времён ВОВ

Российский снайпер ликвидировал бойца ВСУ в немецкой каске с эмблемой СС

Российский снайпер, который считается одним из самых эффективных в зоне спецоперации, ликвидировал бойца ВСУ в немецкой каске с эмблемой СС. По словам военного, она была времён Великой Отечественной войны.

"Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времён войны, на которой были нарисованы руны СС", — вспомнил снайпер в беседе с ТАСС. Его группа даже забрала эту самую каску в качестве трофея и хранит у себя в расположении. Оказалось, что у российского подразделения уже появился небольшой собственный "музей" трофеев.

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К слову, сейчас в парке Победы на Поклонной горе в Москве выставлено много трофейного вооружения, захваченного российскими военными в зоне специальной военной операции. Там вблизи можно рассмотреть американские БМП Bradley, немецкие танки Leopard и ещё более 30 видов западного вооружения.

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Telegram / Минобороны России

Андрей Бражников
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