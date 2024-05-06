Российский снайпер ликвидировал бойца ВСУ и захватил эсэсовский трофей времён ВОВ

Российский снайпер, который считается одним из самых эффективных в зоне спецоперации, ликвидировал бойца ВСУ в немецкой каске с эмблемой СС. По словам военного, она была времён Великой Отечественной войны.

"Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времён войны, на которой были нарисованы руны СС", — вспомнил снайпер в беседе с ТАСС. Его группа даже забрала эту самую каску в качестве трофея и хранит у себя в расположении. Оказалось, что у российского подразделения уже появился небольшой собственный "музей" трофеев.