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Регион
1 июня, 13:25

Идёт охота: В Германии раскрыли, что происходит с ВСУ на юге Волчанска

Журналист Рёпке: ВС РФ с помощью FPV-дронов охотятся на ВСУ на юге Волчанска

Российские военные операторы с помощью FPV-дронов активно охотятся за бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге города Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил журналист и военный обозреватель из Германии Юлиан Рёпке.

"Небезызвестное российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска", — написал обозреватель в соцсети X.

Рёпке добавил, что бойцы ВС России в полной мере пользуются превосходством в воздухе. Именно поэтому ВСУ испытывают большие проблемы в боях под Харьковом, пояснил журналист.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска продолжают вести тяжёлые бои за Волчанск. Подразделения Российской армии уже контролируют 50% города. Украинская армия вынуждена спешно сдавать позиции, бросая подаренную Западом технику. 30 мая стало известно, что авиация РФ взорвала последний мост, по которому ВСУ могли уйти из города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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