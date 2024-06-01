Идёт охота: В Германии раскрыли, что происходит с ВСУ на юге Волчанска

Российские военные операторы с помощью FPV-дронов активно охотятся за бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге города Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил журналист и военный обозреватель из Германии Юлиан Рёпке.

"Небезызвестное российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска", — написал обозреватель в соцсети X.