Главные шторм-новости: Котёл в Волчанске, подрыв четырёх Bradley, ВСУ кидают бойцов под танк: ситуация на фронте 31 мая ВС РФ отрезали отходы ВСУ на Волчанском направлении, боец Манул уничтожил четыре американские БМП Bradley, наши военные отбрасывают силы противника в ДНР: новости военкоров с зоны СВО на 31 мая. 31 мая, 10:59 3456 3456 ВС РФ отрезали отходы ВСУ на Волчанском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Под Харьковом — продвижение в Волчанске, 31 мая

Группировка "Север" продолжает движение на подступах к Харькову, идут ожесточённые бои за Волчанск. ВСУ из-за больших потерь пытаются вводить в бой резервные подразделения, которые должны были быть использованы для будущего контрнаступления. Потери противника за сутки на Харьковском направлении составили 250 человек.

На данный момент российские военные смогли замкнуть в Волчанске котёл, подорвав единственный путь отступления ВСУ — мост через реку Волчью. Переправу на улице Ленина уже называют мостом смерти за большое количество погибших бойцов ВСУ. Российские военные заблокировали отход из Волчанска, взорвав мост авиабомбами ФАБ, у этих фугасных снарядов есть универсальные модули планирования и возможность корректировки полёта. Удар был предельно точным, и железобетонная переправа рухнула, не оставив ВСУ пути для отступления.

Штурмовые отряды группировки войск "Север" прорвали оборону противника в районе многоэтажных зданий в Волчанске и начали двигаться вглубь населённого пункта. Сейчас наши бойцы уже прошли на Волчанском направлении полкилометра.

В ещё одном населённом пункте на подходе к Харькову — Липцах — ВСУ попытались контратаковать силами двух взводов, но наши бойцы отбросили их на исходные позиции. Липцовская линия необходима российским военным для подготовки плацдарма для дальнейшего наступления. Наши бойцы уничтожили танк Т-72, ЗРК "Оса", САУ 2С3 "Акация", комплекс РЭБ "Буковель", ББМ, 18 миномётов, РСЗО, три артиллерийских орудия и шесть боевых машин.

Что происходит под Херсоном, 31 мая

Пока в Волчанске идут бои метр за метром, бойцы группировки войск "Днепр" уничтожают противника на Херсонском направлении. Артиллеристы используют расчёты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, прилёты здесь идут по вражеской бронетехнике. Обстреливают наши бойцы и склады боеприпасов, укреплённые позиции ВСУ. Уничтожают лодки ВСУ на правом берегу Днепра. Российские военные подорвали с использованием гаубиц Д-30 наблюдательный пункт противника, который он развернул в заброшенном доме.

Работа РСЗО "Град" в зоне СВО, войска "Днепр", правый берег. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Что происходит в ДНР, 31 мая

Есть успехи у российских военных и на Авдеевском направлении, здесь наши штурмовики продвинулись к Карловке. Телеграм-канал "Диванный генштаб" пишет, что ВС РФ расширили контроль севернее Нетайлова и наступают в сторону Карловки. Причём стратегическое значение в этой локации имеет именно попытка перерезать пути отступления ВСУ, заняв удобные позиции на Карловском водохранилище.

Россия. ДНР. Военнослужащий во время подготовки штурмовых групп. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Вокруг взятого на днях населённого пункта Нетайлово западнее Авдеевки российские бойцы увеличивают подконтрольную зону, пишут "Два майора". Также в центре участка фронта между Уманским и Новопокровским образовался полуохват позиций ВСУ западнее Соловьёва, ВС России развивают успех. Есть успехи и на Времевском выступе на границе Запорожья и ДНР. Здесь также в ходе тяжёлого боевого противостояния наши военные существенно продвинулись вперёд.

ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка из установки РЗСО. О прилётах пяти реактивных снарядов залпового огня в Кировском районе Донецка пишет телеграм-канал "Сводки ополчения Новороссии". Также противник направил в этот район беспилотник. От украинских атак в ДНР погиб один мирный житель, есть двое пострадавших.

Около пяти утра по московскому времени ВС РФ ударили ракетами "Искандер" в Голосеевском районе Киева, уничтожив терминальные склады и сборочные производства боевых дронов противника. Однако большинство БПЛА поставляется Киеву с Запада.

Атаки по территории России

Страны НАТО продолжают голосовать за обстрелы российских территорий импортным оружием, а Байден и вовсе тайно "кивнул" Зеленскому. На этом фоне интенсифицировались попытки атак ВСУ регионов РФ беспилотными летательными аппаратами. Неприятель продолжает направлять БПЛА в российские регионы: Казань, Краснодарский край, Воронежскую, Белгородскую и Тамбовскую области.

На Кубани предпринимались попытки атак противокорабельными ракетами "Нептун" и беспилотниками. Российские системы ПВО работали ночью в полную силу, были уничтожены пять ПКР "Нептун" и 29 БПЛА только над Краснодарским краем. В Татарстане из-за летающих дронов временно закрывались аэропорты Казани и Нижнекамска, сейчас они работают в обычном режиме.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин пишет, что враг, вероятно, пытался ударить по объектам топливно-энергетического комплекса или по производствам техники для армии.

Подвиг Манула

Кадры подвига Манула. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Сводки с фронта демонстрируют и личный вклад каждого бойца в приближение победы: в Сети завирусилось видео, на кадрах которого видно, как боец с позывным Манул за минуту уничтожает американские БМП Bradley. Участник "Отряда викингов" в одиночку легко справился сразу с четырьмя единицами вражеской бронетехники, быстро и точно перенаправляя прицел на очередной объект.

Такое бесстрашие российских военных сбивает с толку вымотавшихся бойцов ВСУ: участники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен нашим западнее Очеретина. Они сдались в полном составе — семь человек, пишет телеграм-канал "Работайте, братья". Этих ребят направили защищать лесополосу от внезапного появления противника, снабдив их лёгкими средствами вооружения. Осознав, что их буквально "кинули под танк", бойцы ВСУ проявили благоразумие (насколько вообще можно об этом говорить в этой ситуации) и сдались нашим.

"Мы поняли, что российские солдаты не будут стрелять в нас и мы сможем когда-нибудь вернуться домой. Нас тут всех насильно затащили в окопы, и единственный шанс снова увидеть семью — через российский плен", — приводит слова военнопленных телеграм-канал.

Авторы Раиса Малиновская