Котёл закрыт: Российская армия отрезала ВСУ последний путь для отступления из Волчанска
Авиация РФ взорвала последний мост, по которому ВСУ могли уйти из Волчанска
Бомбардировщики ВКС РФ нанесли авиаудар по последнему мосту через реку Волчья, который мог использоваться подразделениями ВСУ для снабжения и отступления из Волчанска. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер", опубликовав видео прилёта.
Расположенный на улице Ленина "мост смерти", получивший такое название из-за большого числа погибших на нём украинских военных, поражён авиабомбами ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате точного попадания железобетонная конструкция была полностью разрушена.
Уничтожение моста через реку Волчья. Видео © Telegram / Северный Ветер
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine