Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 19:31
4055

Котёл закрыт: Российская армия отрезала ВСУ последний путь для отступления из Волчанска

Авиация РФ взорвала последний мост, по которому ВСУ могли уйти из Волчанска

Бомбардировщики ВКС РФ нанесли авиаудар по последнему мосту через реку Волчья, который мог использоваться подразделениями ВСУ для снабжения и отступления из Волчанска. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер", опубликовав видео прилёта.

Расположенный на улице Ленина "мост смерти", получивший такое название из-за большого числа погибших на нём украинских военных, поражён авиабомбами ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате точного попадания железобетонная конструкция была полностью разрушена.

Уничтожение моста через реку Волчья. Видео © Telegram / Северный Ветер

Главное с фронта: С какой стороны 30 мая Армия России заходит в Волчанск и почему в Харькове гремят дискотеки
Главное с фронта: С какой стороны 30 мая Армия России заходит в Волчанск и почему в Харькове гремят дискотеки

Российские воины-освободители продолжают вести тяжёлые бои за Волчанск. Подразделения ВС РФ уже контролируют 50% города. Украинские боевики вынуждены спешно сдавать позиции, бросая подаренную Западом технику.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров