Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 13:13

В Сети появились фото затрофеенной в Волчанске "машины апокалипсиса" ВСУ

ВС РФ захватили в Волчанске канадский бронеавтомобиль Roshel Senator

В Волчанске российские военные оставили ВСУ без бронеавтомобиля Roshel Senator. Обложка © Telegram / Русское оружие

В Волчанске российские военные оставили ВСУ без бронеавтомобиля Roshel Senator. Обложка © Telegram / Русское оружие

Российские бойцы захватили в городе Волчанске Харьковской области канадский бронеавтомобиль Roshel Senator. Трофейную технику у ВСУ забрали, предположительно, военнослужащие 272-го мотострелкового полка 47-й дивизии ВС РФ.

В Волчанске российские военные оставили ВСУ без бронеавтомобиля Roshel Senator. Фото © Telegram / Русское оружие

В Волчанске российские военные оставили ВСУ без бронеавтомобиля Roshel Senator. Фото © Telegram / Русское оружие

В Сети появилось фото, на котором солдаты стоят на фоне броневика. В руках они держат российский флаг с надписью "Шторм". Отметим, что бронеавтомобили Senator на шасси Ford F-550 производит компания Roshel в Канаде. Такую технику прозвали "машиной апокалипсиса", так как она способна защитить от подрывов гранатами и противопехотными минами.

Восьмитонный образец оснащён бронёй от пуль и автоматическим пулемётом. Кроме того, в нём имеются камеры кругового обзора, которые позволяют видеть даже ночью, и автономная система вентиляции и пожаротушения.

Выжигаем позиции ВСУ: Минобороны РФ показало работу расчётов РСЗО "Ураган"
Выжигаем позиции ВСУ: Минобороны РФ показало работу расчётов РСЗО "Ураган"

Ранее Life.ru писал, что украинские военные подорвали канадский Senator на своей же мине в Волчанске и сбежали. Солдаты ВС РФ, проходя мимо техники, наглядным жестом среднего пальца показали своё отношение к ВСУ и натовской "чудо-машине".

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров