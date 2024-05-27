В Сети появились фото затрофеенной в Волчанске "машины апокалипсиса" ВСУ
ВС РФ захватили в Волчанске канадский бронеавтомобиль Roshel Senator
В Волчанске российские военные оставили ВСУ без бронеавтомобиля Roshel Senator. Обложка © Telegram / Русское оружие
Российские бойцы захватили в городе Волчанске Харьковской области канадский бронеавтомобиль Roshel Senator. Трофейную технику у ВСУ забрали, предположительно, военнослужащие 272-го мотострелкового полка 47-й дивизии ВС РФ.
В Волчанске российские военные оставили ВСУ без бронеавтомобиля Roshel Senator. Фото © Telegram / Русское оружие
В Сети появилось фото, на котором солдаты стоят на фоне броневика. В руках они держат российский флаг с надписью "Шторм". Отметим, что бронеавтомобили Senator на шасси Ford F-550 производит компания Roshel в Канаде. Такую технику прозвали "машиной апокалипсиса", так как она способна защитить от подрывов гранатами и противопехотными минами.
Восьмитонный образец оснащён бронёй от пуль и автоматическим пулемётом. Кроме того, в нём имеются камеры кругового обзора, которые позволяют видеть даже ночью, и автономная система вентиляции и пожаротушения.
Ранее Life.ru писал, что украинские военные подорвали канадский Senator на своей же мине в Волчанске и сбежали. Солдаты ВС РФ, проходя мимо техники, наглядным жестом среднего пальца показали своё отношение к ВСУ и натовской "чудо-машине".