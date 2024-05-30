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Регион
30 мая, 16:14

Опубликовано видео, как Манул из "Отряда викингов" в щепки разнёс четыре Bradley

Боец с позывным Манул из "Отряда викингов" в одиночку разнёс четыре американских БМП Bradley. Видео с впечатляющей работой наших военных в зоне специальной военной операции публикует "Mash на Донбассе".

Уничтожение четырёх БМП Bradley на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Кадры были сняты на Запорожском направлении. Помимо техники, Манул лишил украинскую армию в заданном квадрате двадцати бойцов. Другие подробности неизвестны.

Российский рядовой подполз к пулемётной точке ВСУ и в одиночку перебил всю команду
Российский рядовой подполз к пулемётной точке ВСУ и в одиночку перебил всю команду

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения российской военной группировки "Центр" за сутки уничтожили до 335 украинских солдат, вражеский танк, три автомобиля и три бронемашины, в том числе подбили американскую БМП Bradley.

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Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Алексей Берковиц
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