Опубликовано видео, как Манул из "Отряда викингов" в щепки разнёс четыре Bradley

Боец с позывным Манул из "Отряда викингов" в одиночку разнёс четыре американских БМП Bradley. Видео с впечатляющей работой наших военных в зоне специальной военной операции публикует "Mash на Донбассе".

Уничтожение четырёх БМП Bradley на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Кадры были сняты на Запорожском направлении. Помимо техники, Манул лишил украинскую армию в заданном квадрате двадцати бойцов. Другие подробности неизвестны.