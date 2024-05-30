Армия России за сутки ликвидировала до 335 солдат ВСУ и подбила Bradley 30 мая, 10:50 13771 13771 Армия России за сутки ликвидировала до 335 солдат ВСУ. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Подразделения российской военной группировки "Центр" за сутки уничтожили до 335 украинских солдат, вражеский танк, три автомобиля и три бронемашины, в том числе подбили американскую БМП Bradley. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семёновка и Новгородское ДНР", — говорится в заявлении.

Также ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ вблизи Очеретина и Новопокровского в ДНР. Украинские бойцы в ходе боя лишились самоходной артиллерийской установки Paladin, гаубицы М777, комплексов "Акация" и "Гвоздика", гаубиц Д-20, Д-30, установки "Град" и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Также сообщалось, что за минувшие сутки Черноморский флот ликвидировал четыре беспилотных катера ВСУ в северо-западной части морской акватории. Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Авторы Татьяна Миссуми